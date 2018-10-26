Путин выразил соболезнования Иордании в связи с гибелью школьников
Автобус с детьми, которые ехали на экскурсию, попал в воду из-за обрушения моста.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Иордании Абдалле II в связи с гибелью 20 человек при затоплении автобуса со школьниками.
At least 20 killed, most of them children, after flash #floods swept away a bus carrying 44 children and teachers on a school trip at the shores of #Jordan's Dead Sea, Reuters reports; search operation is ongoing pic.twitter.com/ate6WeR7jz— CGTN (@CGTNOfficial) October 26, 2018
— Ваше Величество, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью пассажиров экскурсионного автобуса в результате трагического происшествия на побережье Мёртвого моря, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
— Особенно печально, что большинство жертв этой катастрофы — дети, — подчеркнул Владимир Путин.
#BREAKING: Israel IDF is helping Jordanian forces search for a group of school children from Jordan whose bus was swept away in flooding by the Dead Sea pic.twitter.com/AQYkHWbTxB— Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 25, 2018
Напомним, проливные дожди обрушились на Иорданию накануне. Автобус со школьниками, которые ехали на экскурсию, упал в воду из-за обрушения моста. Погибло 40 из 46 находившихся в нём человек.