Путин выразил соболезнования Иордании в связи с гибелью школьников

Автобус с детьми, которые ехали на экскурсию, попал в воду из-за обрушения моста.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Иордании Абдалле II в связи с гибелью 20 человек при затоплении автобуса со школьниками.

At least 20 killed, most of them children, after flash #floods swept away a bus carrying 44 children and teachers on a school trip at the shores of #Jordan 's Dead Sea, Reuters reports; search operation is ongoing pic.twitter.com/ate6WeR7jz

— Ваше Величество, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью пассажиров экскурсионного автобуса в результате трагического происшествия на побережье Мёртвого моря, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.