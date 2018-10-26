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Регион
Опубликовано 26 октября 2018, 19:50

Путин выразил соболезнования Иордании в связи с гибелью школьников

Автобус с детьми, которые ехали на экскурсию, попал в воду из-за обрушения моста.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Иордании Абдалле II в связи с гибелью 20 человек при затоплении автобуса со школьниками.

— Ваше Величество, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью пассажиров экскурсионного автобуса в результате трагического происшествия на побережье Мёртвого моря, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

— Особенно печально, что большинство жертв этой катастрофы — дети, — подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, проливные дожди обрушились на Иорданию накануне. Автобус со школьниками, которые ехали на экскурсию, упал в воду из-за обрушения моста. Погибло 40 из 46 находившихся в нём человек.

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Андрей Григорьев
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