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Регион
Опубликовано 27 октября 2018, 03:56

Сногсшибательная победа. Участница конкурса красоты упала в обморок на сцене

Фото &copy; Twitter/Hindustan Times

Фото © Twitter/Hindustan Times

25-летней красавице из Парагвая стало плохо, когда ведущий объявил, что она выиграла.

Финал конкурса Miss Grand International — 2018 в Мьянме оказался слишком волнительным для парагвайки Клары Росы, которая завоевала первое место, сообщает CGTN‏.

По данным телеканала, девушка стояла на сцене рядом со своей главной соперницей из Индии в ожидании решения судей. Когда ведущий объявил, что Клара стала победительницей, она не выдержала такого счастья и рухнула в обморок на глазах у зрителей и ошарашенной проигравшей конкурсантки, которая безуспешно пыталась успокоить парагвайку.

Впрочем, переполох продлился недолго: финалистка быстро пришла в себя, поднялась на сцену и со слезами на глазах примерила корону. Кроме статуса первой красавицы ей достанется приз в 40 тысяч долларов и годовой контракт с организаторами конкурса.

Конкурс Miss Grand International проводится с 2013 года и стал таким же престижным, как "Мисс Вселенная" и "Мисс мира". В этом году за победу в нём боролись девушки из 80 стран.

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Александр Бочаров
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