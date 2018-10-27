Сногсшибательная победа. Участница конкурса красоты упала в обморок на сцене

25-летней красавице из Парагвая стало плохо, когда ведущий объявил, что она выиграла.

Финал конкурса Miss Grand International — 2018 в Мьянме оказался слишком волнительным для парагвайки Клары Росы, которая завоевала первое место, сообщает CGTN‏.

По данным телеканала, девушка стояла на сцене рядом со своей главной соперницей из Индии в ожидании решения судей. Когда ведущий объявил, что Клара стала победительницей, она не выдержала такого счастья и рухнула в обморок на глазах у зрителей и ошарашенной проигравшей конкурсантки, которая безуспешно пыталась успокоить парагвайку.

#ICYMI Beauty pageant winner passes out as her name is announced pic.twitter.com/qhcjubEEsZ — CGTN (@CGTNOfficial) 26 октября 2018 г.

Впрочем, переполох продлился недолго: финалистка быстро пришла в себя, поднялась на сцену и со слезами на глазах примерила корону. Кроме статуса первой красавицы ей достанется приз в 40 тысяч долларов и годовой контракт с организаторами конкурса.