Лучшая игра 21-го века? Посмотрим, что скажут геймеры

Та же GTA V, например, считается самым успешным продуктом в истории индустрии развлечений. Весной 2018 года прибыль от её продаж превысила 6 миллиардов долларов. Ни один фильм даже близко не подбирался к этой планке.

Мы заглянули в рецензии прессы и постарались понять, что о проекте думают критики и стоит ли игра ажиотажа, который за ней стоит.

Что такое Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 — игра в открытом мире, действие которой разворачивается на Диком Западе. В центре повествования — приключения банды разбойников, которую возглавляет ренегат Датч Ван дер Линде. У них сорвалось ограбление поезда, и они скрываются от законников. Игроку предстоит взять на себя роль Артура Моргана, правой руки Ван дер Линде. Управляя им, мы будем обеспечивать провиантом лагерь, конфликтовать или, наоборот, дружить с жителями городков, ухаживать за лошадьми, охотиться и не только. Все знают, что игры GTA порой до безобразия натуралистичные, однако в этот раз Rockstar пообещала "выкрутить" реализм вообще на максимум.

Лучшая игра?

Обложка видео: youtube/Rockstar Games

Пока не ударились в дебри описаний, сразу отметим, что ажиотаж оправдан. Агрегатор рецензий Metacritic выставил Red Dead Redemption 2 высочайшую оценку — 98 баллов. Больше — 99 баллов — только у малоизвестной в России игры Legend of Zelda: Ocarina of Time. Но она вышла в прошлом веке, поэтому можно смело утверждать, что новика Rockstar — главная игра 21-го века. Для наглядности: представьте, что в топе лучших фильмов всех времён и народов от IMDB или "Кинопоиска" под "Побегом из Шоушенка" расположилась условная "Омерзительная восьмёрка 2" 2018 года. Событие? Однозначно да.

Возведённый в абсолют реализм

Скриншот видео: youtube/Rockstar Games

Все критики как один твердят, что в Red Dead Redemption 2 почти всё, как в жизни. Да, этим незамысловатым сравнением геймеров завлекают уже добрые 20 лет. Но здесь, похоже, действительно прорыв. Что, впрочем, немудрено, поскольку, кому, если не авторам GTA, задирать установленную ими же планку ещё выше. Что именно это значит? Испачкались кровью на охоте и заявились в город, не почистив одежду? Ждите, что местные будут вас подозревать в нехорошем: шептаться, отворачиваться или, наоборот, коситься. Поэтому между сафари и визитом в салун извольте принять ванную. Сидели в засаде с ружьём наперевес и по шею измазались грязью? Не забудьте устроить винчестеру техосмотр, иначе он обязательно заклинит в момент, когда от выстрела будет зависеть жизнь Моргана. "Среда Red Dead Redemption 2 влияет на главного героя", — отме чает автор зарубежного издания Eurogamer. Но, что важнее, с этим влиянием игроку приходится считаться, и это инновация. Перед релизом многие опасались, что рутинность второстепенных задач заставит скучать, но Rockstar превратила каждое полезное, но необязательное занятие в интересную мини-игру. Поэтому даже ухаживать за лошадьми здесь увлекательно. К слову о лошадях. Взаимодействие с ними в RDR2 тоже реализовано как нигде. "Лошадь нужно кормить, мыть, гладить, успокаивать, когда ей тревожно", — пишет "Игромания". Вьючных животных здесь несколько видов. Тяжеловоз уверенно переправляет на крупе туши животных и связанных преступников, но ломает копыта при галопе по пересечённой местности. Скаковая — быстрая и непривередливая к рельефу, но скидывает седока, завидев опасность. Кавалерийская лишена обоих недостатков. Увидев в стойле двух похожих лошадей, постарайтесь опознать свою. Чужая — лягнёт дуплетом, и вы провалитесь в навоз. Приведённые примеры — вершина айсберга. Описывать их все бессмысленно. Просто поверьте, случайные на первый взгляд события в Red Dead Redemption 2, как и в жизни, будут происходить с вами очень часто. Возможно, не всем им вы будете рады.

Виртуальные люди ведут себя как настоящие

Кадр из игры Red Dead Redemption 2

Другим прорывом, который приписывают Red Dead Redemption 2, является подробная эмуляция общества. Важную роль здесь играет коммуникация между протагонистом и второстепенными персонажами. Обычно в играх с открытым миром ты можешь или убить зеваку, или выслушать заготовленную им реплику. Новинка Rockstar пошла дальше и дала игроку выбор. Он маленький: вы можете заговорить с каждым встречным либо грубо, либо вежливо. Но за любой репликой последует реакция. Кто-то попросит о помощи. Второй — испугается и убежит, вспомнив, что раньше вы у него на глазах избили бармена. Другой, наоборот, кинется в драку. Это, вне всякого сомнения, новое слово в игровой индустрии, но оно, увы, не всегда работает идеально. "В начале игры связанный негодяй попросил у меня еды. Она у меня была, но накормить бедолагу игра не предложила. Я бросаю пищу на землю, но персонаж не реагирует", — жалуется автор Polygon. А вот ещё один пример успешной эмуляции социума в RDR2. В той же GTA убийство в любой точке мира гарантирует, что вас объявят в розыск. А в новинке, если преступление совершилось без чьего-либо ведома, никто об этом не узнает. Законники заинтересуются вами, если только какой-то прохожий наткнётся на труп в канаве и побежит рассказывать шерифу. Впрочем, свидетеля вашего грехопадения всегда можно догнать и надавать ему тумаков. Если он из пугливых — промолчит.

Лучшая графика?

Скриншот видео: youtube/Rockstar Games

Рассуждения о графике среди критиков лет эдак уже пять считаются моветоном. Ну, красивая игра, ладно. Какая из современных игр сегодня выглядит плохо? Если это не ремастер какого-нибудь ретро. Однако RDR2 снова заставила журналистов писать о разновидностях облаков, порах на коже и складках на одежде. Автор того же Eurogamer’a в какой-то момент вообще сорвался и пустился сравнивать игру с полотнами художников. "На рассвете или в сумерках находишь такое богатство цвета, от чего покраснел бы сам Тернер", — пишет журналист. "Тернер" — это, очевидно, Уильям Тёрнер, британский акварелист, который славится пейзажами. Также журналист углядел в отдельных сценах вестерна сходство с работами Альберта Бирштадта, уже американского живописца. Eurogamer уверяет, что арт-дизайн Red Dead Redemption 2 сделал из него ботаника. Критик с упоением рассказывает, как в одной из бухт его заинтересовал испанский мох, свисающий с кипарисов. Также в RDR2 отменно реализованы природные явления. "Закаты впечатляют особенно. Они, похоже, меняются в зависимости от погоды. Некоторые из них резкие и яркие, другие — тёплые и мягкие", — пишет IGN. Также, по словам критиков, игра задаёт новую планку в работе с анимацией. Как животных, так и людей. Например, по снегу персонаж бредёт медленно и тяжко, а спускаясь со склона, притормаживает, дабы не упасть. Что касается животных. Тут ещё на стадии превью прессу восхитило, что тестикулы коней сжимаются на холоде.

Нетипичные герои и история

Скриншот видео: youtube/Rockstar Games

Не менее важной частью Red Dead Redemption 2 является сюжет. Многие журналисты отмечают нетипичность ключевых персонажей и главного героя. Игры и раньше вверяли геймерам неоднозначных личностей. Но здесь, дескать, особенный случай. События игры берут начало в 1899 году. Электроосвещение уже давно перестало быть роскошью, а телевидение начинает развращать умы молодёжи. Грядёт прогресс, а Дикий Запад перестаёт быть диким. Бандиты-романтики к этому времени оказываются на грани вымирания. И вот им, отбросам, Red Dead Redemption 2 заставляет сочувствовать. Для начала игра показывает, что банда Ван дер Линда — ублюдки, но и у них есть ценности, привитые старым миром. Потом мы узнаём, что в лагере живут не только пара-тройка ренегатов, там же — их жёны и даже дети. Да, они убийцы и воры, но в ходе повествования понимаем, что и другие обитатели Дикого Запада общаются на языке насилия. Всех их воспитали голые пустыни, которые пришлось осваивать им и их отцам. Без опеки законников. Но грядёт новый мир. Мир, которому ни бандиты, ни остальные старожила западных штатов не нужны. Единственное, чего хотят герои Red Dead Redemption 2, — выжить и быть свободными. И они стремятся к этой цели. Без крови и жертв не обходится. "Серия Grand Theft Auto в основном сосредоточена на людях, которые становятся преступниками в погоне за недостижимой американской мечтой. Но герои новинки опозорены страной и просто хотят жить", — пишет Крис Плант с Polygon. Все люди этой истории — спорные личности, но в главном герое противоречий ещё больше. Он попал в банду ещё ребёнком. Отпетые негодяи учили его хорошему и плохому, и ближе них у Артура людей нет. Преступники — его семья. "Он убьёт человека за косой взгляд, но он так ласков со своей лошадью. Он изобьёт до полусмерти должника по указу главаря, но он так красиво рисует у себя в блокноте", — пытается охарактеризовать Артура Моргана автор Kotaku и подытоживает: "Это замечательная история об ужасных людях".