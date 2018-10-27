Власти Иордании запретили СМИ публиковать информацию о трагедии со школьниками
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Журналистам не разрешается разглашать данные о числе погибших и пропавших без вести в результате происшествия.
Генеральная прокуратура Иордании запретила публиковать любую информацию, связанную с трагедией в районе Мёртвого моря, в результате которой погибли школьники. Об этом сообщает новостной портал Ammon News.
По словам генпрокурора, ограничительные меры коснутся в том числе и сообщений о числе погибших или пропавших без вести в результате происшествия.
Он также подчеркнул, что сейчас продолжается расследование данной трагедии и выясняются её обстоятельства.
Напомним, проливные дожди обрушились на Иорданию 25 октября. Автобус со школьниками, которые ехали на экскурсию, упал в воду из-за обрушения моста. Погибло 40 из 46 находившихся в нём человек. В связи с трагедией президент России Владимир Путин выразил соболезнования.