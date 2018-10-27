Власти Иордании запретили СМИ публиковать информацию о трагедии со школьниками

Журналистам не разрешается разглашать данные о числе погибших и пропавших без вести в результате происшествия.

Генеральная прокуратура Иордании запретила публиковать любую информацию, связанную с трагедией в районе Мёртвого моря, в результате которой погибли школьники. Об этом сообщает новостной портал Ammon News.

По словам генпрокурора, ограничительные меры коснутся в том числе и сообщений о числе погибших или пропавших без вести в результате происшествия.

Он также подчеркнул, что сейчас продолжается расследование данной трагедии и выясняются её обстоятельства.