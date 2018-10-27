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Регион
Опубликовано 27 октября 2018, 19:03

Власти Иордании запретили СМИ публиковать информацию о трагедии со школьниками

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Журналистам не разрешается разглашать данные о числе погибших и пропавших без вести в результате происшествия.

Генеральная прокуратура Иордании запретила публиковать любую информацию, связанную с трагедией в районе Мёртвого моря, в результате которой погибли школьники. Об этом сообщает новостной портал Ammon News.

По словам генпрокурора, ограничительные меры коснутся в том числе и сообщений о числе погибших или пропавших без вести в результате происшествия.

Он также подчеркнул, что сейчас продолжается расследование данной трагедии и выясняются её обстоятельства.

Напомним, проливные дожди обрушились на Иорданию 25 октября. Автобус со школьниками, которые ехали на экскурсию, упал в воду из-за обрушения моста. Погибло 40 из 46 находившихся в нём человек. В связи с трагедией президент России Владимир Путин выразил соболезнования.

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Артур Белкин
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