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Регион
Опубликовано 28 октября 2018, 02:28

"Фантазия". В Госдуме оценили планы Украины по "возвращению" Азовского моря

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин расценил как "фантазии" заявление капитана первого ранга ВМС Украины Евгения Лупакова о "возвращении" Азовского моря.

Напомним, ранее Лупаковым был предложен план, который включал в себя отмену соглашения с Россией о совместном использовании акватории. Кроме того, капитан первого ранга ВМС Украины заявил о возможном проведении учений совместно с войсками НАТО.

— Всё это фантазии, очередной шаг, направленный на то, чтобы создать даже в рамках информационного пространства некое напряжение, — цитирует RT Швыткина.

По его словам, подобные заявления Киева являются "попыткой понравиться западным спонсорам своей недружественной внешнеполитической стратегией" по отношению к Москве.

Также Швыткин выразил мнение, что кораблям НАТО "нечего делать" в Азовском море.

— Если западные партнёры посмеют нарушить территориальные воды Российской Федерации, используя для этого подневольные украинские власти, это будет пресечено немедленно, — констатировал зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности.

Он добавил, что такие высказывания Лупакова "ведут к конфронтации и усилению напряжённости вблизи границ".

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Андрей Довлатов
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