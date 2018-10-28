Слуцкий рвётся в еврокубки! "Витесс" вырвал победу в Голландии голом через себя

В итоге непростую победу удалось одержать благодаря словаку Матушу Беро, который забил решающий гол — хоть и немного неуклюже, но формально через себя.

Команда из Арнема вышла вперёд уже на 12-й минуте благодаря голу Марко ван дер Верффа, однако потеряла преимущество перед перерывом. Огорчил Слуцкого португалец Андре Видигал.

После десяти туров в активе "Витесса" 15 очков, он поднялся с 7-го на 5-е место в голландской лиге Эредивизи. Лидирует ПСВ с 10 победами из 10, второй — "Аякс" с 23 очками. Ближайший к команде Слуцкого — "Эраклес" в пяти баллах. Пока "Витесс" не очень стабилен и чередует в последних турах победы с поражениями.

Команды с 4-го по 7-е место по итогам сезона разыграют место в Лиге Европы через плей-офф.