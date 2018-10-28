Албанские полицейские убили грека во время перестрелки

Сообщается, что погибший первым открыл огонь по правоохранителям из автомата Калашникова.

В Албании полицейские во время перестрелки убили гражданина Греции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на греческий МИД.

Инцидент произошёл в деревне Вульяратес, в которой проживает большая греческая община. Всё началось с того, что во время празднования Дня Охи мужчина вывесил флаг Греции на военном кладбище.

Затем местные правоохранители сняли его, после чего гражданин Греции открыл огонь из автомата Калашникова. Сейчас СМИ уточняют информацию, куда он стрелял: в воздух или в полицию.