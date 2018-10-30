Что известно о Fallout 76 — самой ожидаемой игре ноября 2018 года

Сюжет и реалистичность

События постапокалиптической игры разворачиваются в 2102 году в Западной Вирджинии — спустя 20 лет после ядерной катастрофы. По сюжету геймеру предстоит взять на себя роль одного из обитателей 76-го убежища. Его жителям одними из первых удалось выбраться на поверхность после войны. Несмотря на то что действия игры будут происходить задолго до событий предыдущих частей, в Fallout 76 будет миссия, связанная с военно-политической организацией "Анклав", которая фигурировала в прошлых частях серии. Эта группа является одной из ключевых фракций вселенной Fallout, которая упоминается практически во всех частях. Например, одна из основных миссий Fallout 2 заключалась в уничтожении военно-политической организации "Анклав", которая представляет собой остатки довоенного Правительства США.

Фото: © Fallout 76

В Fallout 76 можно будет увидеть реально существующие достопримечательности. Среди них: Капитолий штата Западная Вирджиния, курорт Гринбрайер, круг Вудберна и мост Нью-Ривер-Гордж. Также геймеры смогут посетить "Греческий остров" — это настоящий секретный бункер Правительства США. Он находится под элитным отелем "Гринбрайер". Разработчики заявили, что копия реального секретного правительственного бункера, расположенного в Западной Вирджинии, будет играть важную роль в сюжете игры. Кроме того, в игре также будут присутствовать мутировавшие монстры из фольклора Западной Вирджинии (Человек-мотылёк, Флэтвудский монстр).

Главная особенность игры

Если проводить параллели с предыдущими играми серии, то Fallout 76 выделяется на их фоне наличием многопользовательского режима. Сами разработчики признавались, что идея для онлайн-режима пришла им ещё во время работы над четвёртой частью игры. Сразу же после выхода Fallout 4 команда приступила к работе над продолжением — разработчики использовали тот же игровой движок, что объясняет схожесть двух проектов.

Фото: © Fallout 76

Ключевые изменения претерпел и интерфейс игры. Связано это непосредственно с появлением многопользовательского режима, а также с отсутствием возможности поставить игру на паузу. В связи с этим в Fallout 76 появился так называемый быстрый инвентарь: теперь в ячейки кругового меню можно выставлять оружие и используемую экипировку. Это позволит не открывать весь инвентарь целиком, тем самым экономя время.

Так как в игре появился многопользовательский режим, теперь игроки смогут убивать друг друга. Правда, разработчики сделали всё возможное, чтобы Fallout 76 была дружелюбна по отношению к неопытным геймерам, поэтому игрока нельзя будет убить до тех пор, пока он не освоится, а его персонаж не достигнет 5-го уровня. Также, по словам разработчиков, геймеры с низким уровнем не будут мальчиками для битья — персонажи пятого-шестого уровней вполне смогут справиться с игроками, которые успели прокачаться вплоть до 50 уровня. Это позволит геймерам влиться в игровой процесс в любое время — даже спустя несколько месяцев с момента выхода Fallout 76.

Чем можно будет заниматься в Fallout 76

Фото: © Кадр из видео YouTube/GameSpot Gameplay

Так как тематика игры связана с ядерной индустрией, без возможности устроить взрыв не обойдётся. Разработчики уже показывали, как будет выглядеть ядерный взрыв в игре, — и это зрелище крайне завораживающее. Тем более что ядерную бомбу можно будет сбросить куда угодно, в том числе и на дом своего соседа, если тот проявит к вам неуважение.

Кроме того, в Fallout 76 можно будет строить дома в любом месте. Поможет геймерам в этом вопросе система C.A.M.P. Задача игроков в Fallout 76 — возродить разрушенную Америку и заново отстроить её, тем самым став первопроходцами в этом мире, который пережил ядерный апокалипсис. Вместе с этим геймеры смогут без особых трудностей перевозить свои жилища, однако для этого придётся раскошелиться.

Ещё один нюанс, который удивил геймеров, это возможность есть кошек и не только. Дело в том, что в качестве еды в ролевой игре Fallout 76 можно будет использовать некрупных животных. Сейчас между геймерами уже ведутся споры по поводу того, насколько это гуманно, однако разработчики пока не раскрывают карты, как именно будет выглядеть процесс приготовления представителей семейства кошачьих.

Системные требования

Фото: © Fallout 76

Игра будет доступна не только на консолях PlayStation 4 и Xbox One, но и на ПК. И если владельцам первых переживать не нужно: просто вставляешь диск с игрой (или скачиваешь её из цифрового магазина) и наслаждаешься, то обладателям персональных компьютеров стоит задуматься о том, чтобы подготовить своё железо к постапокалиптическому миру Западной Вирджинии 2102 года.

Минимальные системные требования: Операционная система: Windows 7/8.1/10 (64-bit);

Процессор: Intel Core i7 4790 3.6 GHz / AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz;

Видеокарта: NVIDIA GTX 780 3GB / AMD Radeon R9 285 2GB;

Оперативная память: 8 GB RAM;

Жёсткий диск: 60 GB свободного места.

Рекомендуемые системные требования: Операционная система: Windows 7/8.1/10 (64-bit);

Процессор: Intel Core i7-4790 3.6 GHz / AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz;

Видеокарта: Nvidia GTX 970 4GB / AMD R9 290X 4GB;

Оперативная память: 8 GB RAM;

Жёсткий диск: 60 GB свободного места.

Понятное дело, что довоенного компьютера для комфортной игры будет мало, однако в целом Fallout 76 оказалась не такой уж и требовательной к железу.

Сколько стоит и сколько займёт времени

Фото: © Fallout 76

Для владельцев консолей PlayStation 4 и Xbox One снова всё намного проще — игра стоит 3999 рублей за обычную версию и 4999 рублей за Tricentennial Edition. При покупке второго варианта игрок получает дополнительные наборы брони и оружия, внутриигровые плакаты, патриотический костюм Дяди Сэма для своего персонажа, а также ряд других предметов для ролевой игры.

Что же касается владельцев персональных компьютеров, то им повезло меньше. Дело в том, что копания Bethesda решила отказаться от дистрибуции своей новой игры в цифровом сервисе Steam. Причина проста — 30% комиссии предприимчивого Гейба Ньюэлла, которые он и его компания Valve забирают с продажи каждой копии игры в Steam. Разработчики вышли из ситуации и решили продавать игру на собственном официальном сайте. Для владельцев персональных компьютеров это удовольствие будет стоить 2000 рублей за стандартное издание и 2500 рублей за Deluxe-версию, которая включает в себя те же дополнительные вещи, что и Tricentennial Edition на консолях.