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Регион
Опубликовано 29 октября 2018, 02:19

Горбачёв посетит московскую премьеру фильма о себе

Михаил Горбачёв. Фото &copy; РИА Новости/Евгений Биятов

Михаил Горбачёв. Фото © РИА Новости/Евгений Биятов

Премьера документального фильма "Знакомьтесь, Горбачёв" состоится 8 ноября в Москве, и её посетит первый президент СССР Михаил Горбачёв. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Он сказал, что, даже если ему ради этого придётся выйти из больницы, он всё равно придёт, — говорит продюсер киноленты Светлана Палмер.

Отмечается, что Горбачёв пока не видел картину, она должна стать для него сюрпризом.

На премьеру фильма приглашены главы телеканалов, главные редакторы газет, радиостанций и даже японская делегация.

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Алина Раппопорт
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