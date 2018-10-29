Горбачёв посетит московскую премьеру фильма о себе
Михаил Горбачёв. Фото © РИА Новости/Евгений Биятов
Премьера документального фильма "Знакомьтесь, Горбачёв" состоится 8 ноября в Москве, и её посетит первый президент СССР Михаил Горбачёв. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Он сказал, что, даже если ему ради этого придётся выйти из больницы, он всё равно придёт, — говорит продюсер киноленты Светлана Палмер.
Отмечается, что Горбачёв пока не видел картину, она должна стать для него сюрпризом.
На премьеру фильма приглашены главы телеканалов, главные редакторы газет, радиостанций и даже японская делегация.