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Регион
Опубликовано 29 октября 2018, 06:04

Четыре человека погибли при нападении ИГИЛ на полицейский участок в Ливии

Фото: &copy; РИА Новости / Михаил Воскресенский

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Четыре человека, среди которых сын местного чиновника, погибли при нападении боевиков ИГИЛ* на полицейский участок в центральной части Ливии.

— На данный момент четыре человека из района Эль-Фукаха (муниципалитета Эль-Джуфра. — Прим. Лайфа) погибли в результате нападения (террористов. — Прим. Лайфа), среди них сын председателя местного совета в районе Эль-Джуфра, — говорится в заявлении муниципального совета Эль-Джуфра в "Фейсбуке".

Представитель совета сообщил РИА "Новости", что боевики ИГИЛ похитили некоторое количество людей, проживавших в районе Эль-Фукаха, затем напали на полицейский участок и похитили несколько его сотрудников.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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Евгений Шуваев
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