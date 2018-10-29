Четыре человека погибли при нападении ИГИЛ на полицейский участок в Ливии

Четыре человека, среди которых сын местного чиновника, погибли при нападении боевиков ИГИЛ* на полицейский участок в центральной части Ливии.

— На данный момент четыре человека из района Эль-Фукаха (муниципалитета Эль-Джуфра. — Прим. Лайфа) погибли в результате нападения (террористов. — Прим. Лайфа), среди них сын председателя местного совета в районе Эль-Джуфра, — говорится в заявлении муниципального совета Эль-Джуфра в "Фейсбуке".

Представитель совета сообщил РИА "Новости", что боевики ИГИЛ похитили некоторое количество людей, проживавших в районе Эль-Фукаха, затем напали на полицейский участок и похитили несколько его сотрудников.