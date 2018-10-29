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Регион
Опубликовано 29 октября 2018, 07:10

Госдума намерена создать в России "зоополицию"

Фото: &copy; GIPHY

Фото: © GIPHY

Депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР Василий Власов предложил создать "зоополицию", которая будет находиться в структуре МВД или Россельхознадзора и будет заниматься контролем за соблюдением прав животных и пресечением жестокого обращения с ними.

Власов направил письмо с соответствующим предложением главе МВД Владимиру Колокольцеву. В нём он отметил рост числа случаев, связанных с жестоким обращением с животными, чем и мотивировал свою инициативу. По мнению депутата, сам факт существования такого подразделения позволит оказать воздействие на живодёров.

— Со своей стороны считаю, что идеи гуманизма выходят за рамки отношений только между людьми. Приоритет вопросов экологии и защита окружающей среды — именно тот путь, по которому пытается двигаться прогрессивное человечество, — приводит текст письма РИА "Новости".

Аналогичное предложение Власов направил вице-премьеру Алексею Гордееву.

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Евгений Шуваев
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