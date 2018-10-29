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Регион
Опубликовано 29 октября 2018, 12:45

Путин сегодня встретится с гендиректором "Аэрофлота"

Путин и Савельев. Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Дружинин

Путин и Савельев. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

Сегодня президент РФ Владимир Путин встретится с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Из публичного будет общение президента с Савельевым, гендиректором "Аэрофлота". Традиционно возникает тема плоских тарифов для Дальнего Востока и Калининграда, — сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что почти всю неделю президент будет работать в Москве.

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Александр Юнашев
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