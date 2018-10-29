Путин сегодня встретится с гендиректором "Аэрофлота"
Путин и Савельев. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин
Сегодня президент РФ Владимир Путин встретится с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Из публичного будет общение президента с Савельевым, гендиректором "Аэрофлота". Традиционно возникает тема плоских тарифов для Дальнего Востока и Калининграда, — сказал Песков.
Представитель Кремля также добавил, что почти всю неделю президент будет работать в Москве.