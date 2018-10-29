Путин сегодня встретится с гендиректором "Аэрофлота"

Сегодня президент РФ Владимир Путин встретится с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Из публичного будет общение президента с Савельевым, гендиректором "Аэрофлота". Традиционно возникает тема плоских тарифов для Дальнего Востока и Калининграда, — сказал Песков.