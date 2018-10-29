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Опубликовано 29 октября 2018, 14:36

Вертел с мясом и повар-сириец. Милонов предложил продавать шаурму в Госдуме

Коллаж: &copy; L!FE. Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев.&nbsp;

Коллаж: © L!FE. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев. 

Депутат считает, что за популярным лакомством будет выстраиваться очередь из его коллег.

Депутат Государственной думы от "Единой России" Виталий Милонов предложил продавать в здании нижней палаты парламента шаурму. Об этом он рассказал агентству городских новостей "Москва".

— Надо начать в конце концов продавать шаверму в Госдуме! Уже невозможно на улицу бегать, особенно зимой. Поставить хороший вертел с мясом, повара выписать из Сирии или из какой-нибудь кавказской республики. Я уверен, никто не будет в рестораны ходить — все депутаты будут в очереди за шавермой, я вам отвечаю! — заявил Милонов.

Он также предложил установить цену на блюдо в размере 250–300 рублей, так как зарплаты чиновников позволяют покупать его именно по такой стоимости.

Стоит отметить, что Милонов ранее предлагал начать кормить российских солдат шаурмой. По его мнению, стрит-фуд поможет солдатам быть сильнее.

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Артур Белкин
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