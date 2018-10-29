Вертел с мясом и повар-сириец. Милонов предложил продавать шаурму в Госдуме

Депутат считает, что за популярным лакомством будет выстраиваться очередь из его коллег.

Депутат Государственной думы от "Единой России" Виталий Милонов предложил продавать в здании нижней палаты парламента шаурму. Об этом он рассказал агентству городских новостей "Москва".

— Надо начать в конце концов продавать шаверму в Госдуме! Уже невозможно на улицу бегать, особенно зимой. Поставить хороший вертел с мясом, повара выписать из Сирии или из какой-нибудь кавказской республики. Я уверен, никто не будет в рестораны ходить — все депутаты будут в очереди за шавермой, я вам отвечаю! — заявил Милонов.

Он также предложил установить цену на блюдо в размере 250–300 рублей, так как зарплаты чиновников позволяют покупать его именно по такой стоимости.