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Регион
Опубликовано 29 октября 2018, 11:49

"Возвращение имён". Москалькова и Федотов почтили память жертв репрессий

Во время акции "Возвращение имен" у Соловецкого камня.&nbsp; Фото: &copy;РИА Новости/Петр Чернов

Во время акции "Возвращение имен" у Соловецкого камня. 

Фото: ©РИА Новости/Петр Чернов

Участники акции вслух зачитывают имена граждан, которых в 1920–1950-х годах преследовали по политическим мотивам.

В Москве возле Соловецкого камня вспоминают жертв политических репрессий. Акцию под названием "Возвращение имён" уже 12-й год подряд проводит правозащитный центр "Мемориал". В акции приняли участие бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, председатель СПЧ Михаил Федотов, а также уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Выступая на открытии акции, она отметила, что политические репрессии имели место быть не только в 1920–1950-х годах, но и сегодня. В качестве примера Москалькова привела дело руководителя портала РИА "Новости — Украина" Кирилла Вышинского.

— Его измена заключается только в том, что он писал то, что он думает. Это и есть репрессия — преследование за свободу слова, — указала правозащитница, выступая в сквере у Соловецкого камня.

Акция "Возвращение имён" ежегодно проходит 29 октября в канун Дня памяти жертв политических репрессий. Организаторы акции выдают участникам списки с именами репрессированных. Любой желающий может подойти к микрофону и зачитать их вслух.

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Марина Калегина
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