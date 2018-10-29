"Возвращение имён". Москалькова и Федотов почтили память жертв репрессий

Участники акции вслух зачитывают имена граждан, которых в 1920–1950-х годах преследовали по политическим мотивам.

В Москве возле Соловецкого камня вспоминают жертв политических репрессий. Акцию под названием "Возвращение имён" уже 12-й год подряд проводит правозащитный центр "Мемориал". В акции приняли участие бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, председатель СПЧ Михаил Федотов, а также уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Выступая на открытии акции, она отметила, что политические репрессии имели место быть не только в 1920–1950-х годах, но и сегодня. В качестве примера Москалькова привела дело руководителя портала РИА "Новости — Украина" Кирилла Вышинского.

— Его измена заключается только в том, что он писал то, что он думает. Это и есть репрессия — преследование за свободу слова, — указала правозащитница, выступая в сквере у Соловецкого камня.