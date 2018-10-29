Путин на встрече с главой "Аэрофлота" одобрил продление "плоских" тарифов
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» Виталий Савельев (справа) во время встречи.
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Компания реализует эту программу с 2015 года, и каждый год президент даёт одобрение на её пролонгацию.
Сегодня, 29 октября, президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым. Кроме обсуждения текущей работы крупнейшего авиаперевозчика РФ, а также планов по его развитию на ближайшую пятилетку российский лидер одобрил продление программы "плоских" тарифов.
Компания реализует программу "плоских" тарифов с 2015 года, и каждый год президент даёт одобрение на её продление. Билет по фиксированному тарифу в экономкласс может купить любой пассажир без ограничений. При этом "плоские" тарифы существенно ниже себестоимости, являются убыточными и продаются по инициативе и за счёт собственных средств авиакомпании.
Размер дотации со стороны "Аэрофлота" на перевозки на Дальний Восток постоянно растёт и измеряется в миллиардах рублей в год. Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев подчеркнул, что российский перевозчик продолжает нести довольно масштабные социальные обязательства.
— В рамках принятой "Аэрофлотом" глобальной стратегии мы видим: было одобрено решение, что полёты на Дальний Восток будут осуществляться авиакомпанией "Россия", которая будет исполнять функции социальной компании, — сказал эксперт.
По мнению Пантелеева, "позиция государства как основного акционера компании заключается в том, что перевозки должны быть доступными по целому ряду направлений. Именно по этой причине "Аэрофлот" сохраняет "плоские" тарифы и увеличивает число кресел в самолётах, которые летают на Дальний Восток". Ключевой фактор, влияющий на доступность пассажироперевозок на Дальний Восток, — это наличие "плоских" тарифов, отметил он.
Сейчас "плоские" тарифы "Аэрофлота" действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Южно-Сахалинск, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа действует и на рейсах авиакомпании "Россия" между Москвой и пунктами Дальнего Востока. Стоимость билета на рейсы "Аэрофлота" во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан и обратно составляет 25 000 рублей и 15 000 рублей в одну сторону, включая таксы и сборы. Цена за билет авиакомпании "Россия" в города ДФО и обратно составляет 22 000 рублей и 13 200 рублей в одну сторону.