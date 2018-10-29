Путин на встрече с главой "Аэрофлота" одобрил продление "плоских" тарифов

Компания реализует эту программу с 2015 года, и каждый год президент даёт одобрение на её пролонгацию.

Сегодня, 29 октября, президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым. Кроме обсуждения текущей работы крупнейшего авиаперевозчика РФ, а также планов по его развитию на ближайшую пятилетку российский лидер одобрил продление программы "плоских" тарифов.

Компания реализует программу "плоских" тарифов с 2015 года, и каждый год президент даёт одобрение на её продление. Билет по фиксированному тарифу в экономкласс может купить любой пассажир без ограничений. При этом "плоские" тарифы существенно ниже себестоимости, являются убыточными и продаются по инициативе и за счёт собственных средств авиакомпании.

Размер дотации со стороны "Аэрофлота" на перевозки на Дальний Восток постоянно растёт и измеряется в миллиардах рублей в год. Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев подчеркнул, что российский перевозчик продолжает нести довольно масштабные социальные обязательства.

— В рамках принятой "Аэрофлотом" глобальной стратегии мы видим: было одобрено решение, что полёты на Дальний Восток будут осуществляться авиакомпанией "Россия", которая будет исполнять функции социальной компании, — сказал эксперт.

По мнению Пантелеева, "позиция государства как основного акционера компании заключается в том, что перевозки должны быть доступными по целому ряду направлений. Именно по этой причине "Аэрофлот" сохраняет "плоские" тарифы и увеличивает число кресел в самолётах, которые летают на Дальний Восток". Ключевой фактор, влияющий на доступность пассажироперевозок на Дальний Восток, — это наличие "плоских" тарифов, отметил он.