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Регион
Опубликовано 29 октября 2018, 20:47

Пираты похитили 11 моряков у берегов Нигерии

Фото: &copy; Pixabay /&nbsp;Foundry

Фото: © Pixabay / Foundry

На судне под флагом Либерии находились восемь представителей Польши, два филиппинца и гражданин Украины.

У берегов Нигерии пираты похитили 11 моряков. Об этом сообщил МИД Польши в "Твиттере".

Дипведомство подтвердило похищение восьми своих граждан. Кроме того, заложниками стали два гражданина Филиппин и один представитель Украины.

По данным радиостанции RMF FM, пираты сумели проникнуть на борт судна компании Pomerenia sky, которое шло под флагом Либерии в 60 милях от берегов Нигерии, после чего похитили часть экипажа.

Польские дипломаты находятся в постоянном контакте с кризисной группой судовладельца.

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Артур Белкин
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