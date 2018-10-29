Пираты похитили 11 моряков у берегов Нигерии

На судне под флагом Либерии находились восемь представителей Польши, два филиппинца и гражданин Украины.

У берегов Нигерии пираты похитили 11 моряков. Об этом сообщил МИД Польши в "Твиттере".

Дипведомство подтвердило похищение восьми своих граждан. Кроме того, заложниками стали два гражданина Филиппин и один представитель Украины.

По данным радиостанции RMF FM, пираты сумели проникнуть на борт судна компании Pomerenia sky, которое шло под флагом Либерии в 60 милях от берегов Нигерии, после чего похитили часть экипажа.