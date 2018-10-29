Пираты похитили 11 моряков у берегов Нигерии
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На судне под флагом Либерии находились восемь представителей Польши, два филиппинца и гражданин Украины.
У берегов Нигерии пираты похитили 11 моряков. Об этом сообщил МИД Польши в "Твиттере".
Дипведомство подтвердило похищение восьми своих граждан. Кроме того, заложниками стали два гражданина Филиппин и один представитель Украины.
По данным радиостанции RMF FM, пираты сумели проникнуть на борт судна компании Pomerenia sky, которое шло под флагом Либерии в 60 милях от берегов Нигерии, после чего похитили часть экипажа.
Польские дипломаты находятся в постоянном контакте с кризисной группой судовладельца.