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Опубликовано 30 октября 2018, 18:52

Москалькова заявила о начале переговоров по обмену капитана "Норда" на украинца

Фото: &copy; Государственная пограничная служба Украины

Фото: © Государственная пограничная служба Украины

Владимир Горбенко пока остаётся в Незалежной, там в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о старте переговоров по обмену капитанов российского судна "Норд" и украинского ЯМК-0041. Она добавила, что вместе с европейским институтом омбудсменов готовится дорожная карта решения этого вопроса.

— Мы сегодня начинаем процесс переговоров на этот счёт. Мы сегодня с европейским институтом омбудсменов и его прогрессивными представителями вычерчиваем дорожную карту решения этого вопроса, — приводит слова Москальковой РИА "Новости".

Как уже сообщал Лайф, семерых членов экипажа арестованного Киевом российского судна "Норд" обменяли на семерых украинских моряков с ЯМК-0041, ранее задержанного погранслужбой РФ. Капитан захваченного сейнера "Норд" Владимир Горбенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело, пока остаётся в Незалежной.

Что касается украинского судна ЯМК-0041, то оно было задержано российской стороной 4 мая у западного побережья Крыма за незаконный промысел рыбы.

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Янковская Ольга
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