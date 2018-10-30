Москалькова заявила о начале переговоров по обмену капитана "Норда" на украинца

Владимир Горбенко пока остаётся в Незалежной, там в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о старте переговоров по обмену капитанов российского судна "Норд" и украинского ЯМК-0041. Она добавила, что вместе с европейским институтом омбудсменов готовится дорожная карта решения этого вопроса.

— Мы сегодня начинаем процесс переговоров на этот счёт. Мы сегодня с европейским институтом омбудсменов и его прогрессивными представителями вычерчиваем дорожную карту решения этого вопроса, — приводит слова Москальковой РИА "Новости".

Как уже сообщал Лайф, семерых членов экипажа арестованного Киевом российского судна "Норд" обменяли на семерых украинских моряков с ЯМК-0041, ранее задержанного погранслужбой РФ. Капитан захваченного сейнера "Норд" Владимир Горбенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело, пока остаётся в Незалежной.