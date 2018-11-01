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Регион
Опубликовано 1 ноября 2018, 04:48

Удаление аппендикса снижает риск развития болезни Паркинсона

Фото: &copy; flickr.com/Anders Rosenberg

Фото: © flickr.com/Anders Rosenberg

Шведские учёные изучили данные 1,7 миллиона граждан за последние 50 лет и выяснили, что у людей, перенёсших операцию по удалению аппендикса, на 19,3 процента реже впоследствии развивается болезнь Паркинсона. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Science Translational Medicine.

По версии исследователей, удаление слепой кишки уменьшает шансы на развитие болезни Паркинсона, потому что в аппендиксе содержится белок альфа-синуклеин, который играет ключевую роль в развитии неврологического заболевания.

Учёные полагают, что из аппендикса этот белок может попасть в пищеварительную систему, а потом и в мозг, где окажет разрушающее воздействие на его клетки.

Ранее Лайф рассказывал, как учёные из финского города Турку разработали новую методику лечения острого аппендицита. Специальные антибиотики в таблетках позволяют обойтись без хирургического вмешательства.

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Майя Селезнёва
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