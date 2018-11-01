Польская прокуратура проверяет украинскую компанию, создавшую игру про Освенцим

Прокуратура Варшавы начала расследование в отношении украинской компании Aliens Games, разрабатывающей игру про лагерь смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау). Обращение в прокуратуру направил президент Института национальной памяти, заявивший о пропаганде нацизма в игре, сообщает издание Rzeczpospolita.

Действие игры происходит в концлагере, пользователь может выбрать, за какую сторону играть — за узника лагеря или за надсмотрщика из СС. Цель первого — бежать, а второй может назначать заключённых на работу, а также убивать их в газовых камерах. В итоге в игре присутствуют индивидуальные и массовые казни.

— Расследование проводится, оно находится на стадии сбора доказательств, — сообщил Rzeczpospolita пресс-секретарь варшавской прокуратуры.