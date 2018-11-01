National Interest назвал следующую страну — жертву ИГИЛ

По оценке издания, угроза будет исходить от членов группировки, которые могут вернуться в свои страны в связи с поражением в Сирии и Ираке.

Американские аналитики утверждают, что следующей страной — жертвой террористической организации ИГИЛ* может стать Иордания. Неутешительный прогноз опубликовало издание National Interest.

По данным газеты, членами запрещённой группировки считаются около трёх тысяч иорданцев, что делает их третьими по численности среди иностранных боевиков ИГИЛ. В связи с разгромом группировки в Сирии и Ираке авторы статьи ожидают скорого возвращения экстремистов на родину. Набравшиеся опыта реальных боевых действий и идеологически подкованные боевики, по их мнению, будут представлять серьёзную угрозу безопасности внутри страны.

Тем временем угроза дестабилизации ситуации в государстве усугубляется, в том числе из-за высокого уровня безработицы и нищеты. По оценке издания, угрозу также будут представлять беженцы из Сирии, численность которых в Иордании оценивается примерно в 658 тысяч человек. Аналитики считают, что мигранты могут присоединиться к террористам из-за недовольства условиями жизни.

Ранее Минобороны РФ предупредило международное сообщество об угрозе распространения ячеек ИГИЛ*. По данным ведомства, через сирийско-иракскую границу прошло около 50 тысяч человек, разделяющих экстремистские взгляды, из более чем 100 стран мира.