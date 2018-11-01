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Регион
Опубликовано 1 ноября 2018, 12:06

По делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" задержали ещё троих фигурантов

ТЦ "Зимняя вишня". Фото предоставлено пресс-службой СКР

ТЦ "Зимняя вишня". Фото предоставлено пресс-службой СКР

Речь идёт о сыне бывшей начальницы инспекции "Стройнадзора", бывшем гендиректоре Кемеровского кондитерского комбината и человеке по фамилии Чередниченко.

В Кемерове задержали ещё троих фигурантов по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— В деле появились три новых фигуранта. Им избирается мера пресечения в центральном суде [Кемеровской области], — рассказал источник.

Отмечается, что среди задержанных — сын бывшей начальницы инспекции "Стройнадзора" Танзили Комковой, бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината и человек по фамилии Чередниченко.

Следователи предъявили обвинение Эдуарду Комкову, сыну Танзили Комковой. Об этом рассказал его адвокат Владимир Красильников.

Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. Всего погибло 60 человек, из которых 37 — дети. Здание ТЦ после пожара признали непригодным для эксплуатации и снесли.

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Константин Агапов
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