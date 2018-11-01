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Регион
Опубликовано 1 ноября 2018, 14:02

СКР завёл дело о взятках при реконструкции ТЦ "Зимняя вишня"

Фото: &copy;РИА Новости/Александр Патрин&nbsp;

Фото: ©РИА Новости/Александр Патрин 

Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве при реконструкции здания ТРЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве, — пояснила Петренко.

По данным следствия, генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслав Вишневский дал семь миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кузбасса Танзилии Комковой, её сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК "Ресурс" Никите Чередниченко.

— Взятка предназначалась в том числе за незаконные действия и бездействие в пользу генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" при реконструкции ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, — подытожила официальный представитель СК РФ.

Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. Всего погибло 60 человек, из которых 37 — дети. Здание ТЦ после пожара признали непригодным для эксплуатации и снесли.

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Янковская Ольга
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