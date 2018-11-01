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Опубликовано 1 ноября 2018, 13:23

Половина пользователей Nintendo Switch установили Fortnite

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/PlayStation Europe

Фото: © flickr.com/PlayStation Europe

Производитель консоли поделился статистикой в финансовом отчёте и отметил популярность симулятора выживания.

Почти на половине активированных Nintendo Switch установлена Fortnite. Об этом сообщил производитель приставки в финансовом отчёте за минувший квартал.

С начала выпуска Nintendo Switch в марте 2017 компания продала 22,86 миллиона устройств. На 10 миллионах из них установлен симулятор выживания.

Fortnite стал доступен на Nintendo Switch в июне 2018 года. Получается, для достижения такого результата понадобилось пять месяцев.

Ранее публичная бета-версия Fortnite стала доступна на Android-смартфонах. Её можно установить, зайдя на официальный сайт разработчика. Компания хочет быть ближе к пользователям и не зависеть от сторонних площадок.

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Денис Марков
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