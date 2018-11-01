Половина пользователей Nintendo Switch установили Fortnite

Производитель консоли поделился статистикой в финансовом отчёте и отметил популярность симулятора выживания.

Почти на половине активированных Nintendo Switch установлена Fortnite. Об этом сообщил производитель приставки в финансовом отчёте за минувший квартал.

С начала выпуска Nintendo Switch в марте 2017 компания продала 22,86 миллиона устройств. На 10 миллионах из них установлен симулятор выживания.

Fortnite стал доступен на Nintendo Switch в июне 2018 года. Получается, для достижения такого результата понадобилось пять месяцев.