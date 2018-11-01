Футболисты ПСЖ Мбаппе и Рабьо опоздали на тренировку из-за просмотра Эль-Класико

В минувшие выходные прошёл один из главных матчей футбольного мира — Эль-Класико — противостояние "Барселоны" и "Реала". К этой игре было приковано внимание всего мира, причём, как выяснилось, даже тех, кто должен был заниматься другими делами. Например, у футболистов ПСЖ Килиана Мбаппе и Адриана Рабьо на носу была игра с "Марселем", но игроки не сумели оторваться от экранов.

Как пишет Mundo Deportivo , именно просмотр Эль-Класико стал причиной опоздания футболистов на предыгровое занятие. Из-за этого главный тренер парижского клуба Томас Тухель был вынужден оставить игроков в запасе, хоть и не хотел этого делать.

— Это вопрос дисциплины. Мы были обязаны так поступить. Однако, если игрок опаздывает на занятие, это не означает, что он автоматически вне состава. Команда всегда важнее персоналий.

Мбаппе здорово отреагировал на данную ситуацию, выйдя на поле. Мы ждали от него этого. Могу сказать, что мне не нравится лишать себя возможности выпускать Килиана. Ненавижу играть без него в таких матчах, однако я должен был принять такое решение, — заявил Тухель после матча.