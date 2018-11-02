В Швеции женщина отравилась химическим веществом
Фото: © Flickr/News Oresund
Первоначально смерть проживающей в общежитии постоялицы классифицировалась как сердечный приступ.
Шведская полиция доложила, что в туристическом общежитии в Гетеборге была найдена мёртвой женщина. Вероятной причиной смерти называют отравление опасным химическим веществом, сообщает Göteborgs-Posten.
В помещении, где проживала погибшая, было найдено неизвестное химическое вещество, которое и могло погубить постоялицу туристического общежития. Сначала его приняли за наркотики, но последующая оценка изменилась. Было выдвинуто предположение, что вещество является высокотоксичным азидом натрия, который при вдыхании, проглатывании или даже контакте с кожей мог стать причиной гибели женщины.
19 сотрудникам общежития, полицейским и медикам, контактировавшим с веществом, предложили обратиться в больницу для обследования. На месте работают правоохранительные органы и служба защиты от опасных веществ.