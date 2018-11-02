В Швеции женщина отравилась химическим веществом

В помещении, где проживала погибшая, было найдено неизвестное химическое вещество, которое и могло погубить постоялицу туристического общежития. Сначала его приняли за наркотики, но последующая оценка изменилась. Было выдвинуто предположение, что вещество является высокотоксичным азидом натрия, который при вдыхании, проглатывании или даже контакте с кожей мог стать причиной гибели женщины.