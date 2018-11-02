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Регион
Опубликовано 2 ноября 2018, 05:59

В России могут появиться кибердружины

Фото: &copy;РИА Новости/ Илья Питалев

Фото: ©РИА Новости/ Илья Питалев

По словам депутата Олега Быкова, инициатива никоим образом не направлена на ограничение свободы в Интернете.

В России могут появиться кибердружины, которые вместе с правоохранителями смогут выявлять в Сети противоправную информацию, в том числе и экстремистской направленности. Авторами соответствующего законопроекта выступили депутаты от "Единой России" Адальби Шхагошев, Сергей Боженов, Олег Быков и другие их коллеги.

Сегодня проект будет рассмотрен на координационном совете фракции, и в случае поддержки его внесут в Госдуму после получения отзывов от профильных ведомств.

— Это регулирование правового статуса и порядка работы с противоправной информацией, направлен он на гражданскую активность, — приводит РИА "Новости" слова Олега Быкова, который заверил, что инициатива никоим образом не направлена на ограничение свободы в Интернете.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что кибердружины будут создаваться по инициативе граждан в формате общественной организации. В них, по замыслу депутатов, будут принимать на добровольной основе россиян в возрасте от 18 лет.

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Майя Селезнёва
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