По словам депутата Олега Быкова, инициатива никоим образом не направлена на ограничение свободы в Интернете.

В России могут появиться кибердружины, которые вместе с правоохранителями смогут выявлять в Сети противоправную информацию, в том числе и экстремистской направленности. Авторами соответствующего законопроекта выступили депутаты от "Единой России" Адальби Шхагошев, Сергей Боженов, Олег Быков и другие их коллеги.

Сегодня проект будет рассмотрен на координационном совете фракции, и в случае поддержки его внесут в Госдуму после получения отзывов от профильных ведомств.

— Это регулирование правового статуса и порядка работы с противоправной информацией, направлен он на гражданскую активность, — приводит РИА "Новости" слова Олега Быкова, который заверил, что инициатива никоим образом не направлена на ограничение свободы в Интернете.