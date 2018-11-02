Более 5 миллионов москвичей сделали прививку против гриппа
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Дополнительным стимулом к процедуре стала работа мобильных пунктов около станций метро, в МФЦ и торговых центрах.
Более пяти миллионов жителей столицы сделали прививку от гриппа в рамках кампании по вакцинации населения. Об этом каналу "Москва-24" рассказал глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
— На сегодня больше пяти миллионов москвичей привились от гриппа. Это примерно на миллион больше, чем в прошлом году, — отметил Хрипун.
Он также подчеркнул, что статистика обнадёживает, ведь в прошлом году удалось избежать эпидемии гриппа в сезон заболеваемости, хотя привитых было меньше на миллион.
Хрипун отметил, что четверть из всех прошедших вакцинацию — дети.
Дополнительным стимулом, по мнению главы депздрава, стала работа мобильных пунктов в МФЦ, около станций метро и торговых центрах. Прививки в них сделали 320 тысяч человек, что вдвое больше, нежели годом ранее.