Дополнительным стимулом к процедуре стала работа мобильных пунктов около станций метро, в МФЦ и торговых центрах.

Более пяти миллионов жителей столицы сделали прививку от гриппа в рамках кампании по вакцинации населения. Об этом каналу "Москва-24" рассказал глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

— На сегодня больше пяти миллионов москвичей привились от гриппа. Это примерно на миллион больше, чем в прошлом году, — отметил Хрипун.

Он также подчеркнул, что статистика обнадёживает, ведь в прошлом году удалось избежать эпидемии гриппа в сезон заболеваемости, хотя привитых было меньше на миллион.

Хрипун отметил, что четверть из всех прошедших вакцинацию — дети.