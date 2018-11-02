Путин лично поздравит офицеров со 100-летием ГРУ

Президент РФ Владимир Путин лично поздравит офицеров со 100-летием Главного разведывательного управления. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Президент заедет в театр Российской армии, где выступит на торжественном мероприятии по случаю столетия образования ГРУ, — отметил представитель Кремля.