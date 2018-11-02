Путин лично поздравит офицеров со 100-летием ГРУ
Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин лично поздравит офицеров со 100-летием Главного разведывательного управления. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
— Президент заедет в театр Российской армии, где выступит на торжественном мероприятии по случаю столетия образования ГРУ, — отметил представитель Кремля.
Песков также анонсировал, что скоро у Путина начнётся встреча с лидером Кубы, по итогам переговоров будет подписано совместное заявление.