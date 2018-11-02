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Регион
Опубликовано 2 ноября 2018, 09:30

Путин лично поздравит офицеров со 100-летием ГРУ

Владимир Путин. Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Климентьев

Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин лично поздравит офицеров со 100-летием Главного разведывательного управления. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Президент заедет в театр Российской армии, где выступит на торжественном мероприятии по случаю столетия образования ГРУ, — отметил представитель Кремля.

Песков также анонсировал, что скоро у Путина начнётся встреча с лидером Кубы, по итогам переговоров будет подписано совместное заявление.

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Александр Юнашев
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