Assassin's Creed Odyssey получила первое дополнение
Фото © Ubisoft Quebec
Владельцам игры стали доступны новые задания из серии "Потерянных рассказов Греции".
Assassin's Creed Odyssey получила первое дополнение из серии "Потерянных рассказов Греции" — "Представление должно начаться". Об этом сообщает Eurogamer.
Дополнение представляет собой набор новых миссий. Также оно совершенствует геймплей: появится автоматический крафт стрел, более подробная статистика инвентаря и улучшенное меню наёмников.
Патч 1.0.6 весит 4,1 ГБ на PlayStation 4 и Xbox One, а также 3,6 ГБ на ПК. Ранее сообщалось, что новая Assassin’s Creed продаётся хуже предыдущей части. Показатели Odyssey на 26% уступают Origins.