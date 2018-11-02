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Опубликовано 2 ноября 2018, 11:11

Assassin's Creed Odyssey получила первое дополнение

Фото &copy;&nbsp;Ubisoft Quebec

Фото © Ubisoft Quebec

Владельцам игры стали доступны новые задания из серии "Потерянных рассказов Греции".

Assassin's Creed Odyssey получила первое дополнение из серии "Потерянных рассказов Греции" — "Представление должно начаться". Об этом сообщает Eurogamer.

Дополнение представляет собой набор новых миссий. Также оно совершенствует геймплей: появится автоматический крафт стрел, более подробная статистика инвентаря и улучшенное меню наёмников.

Патч 1.0.6 весит 4,1 ГБ на PlayStation 4 и Xbox One, а также 3,6 ГБ на ПК. Ранее сообщалось, что новая Assassin’s Creed продаётся хуже предыдущей части. Показатели Odyssey на 26% уступают Origins.

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Денис Марков
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