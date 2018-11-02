Владельцам игры стали доступны новые задания из серии "Потерянных рассказов Греции".

Assassin's Creed Odyssey получила первое дополнение из серии "Потерянных рассказов Греции" — "Представление должно начаться". Об этом сообщает Eurogamer.

Дополнение представляет собой набор новых миссий. Также оно совершенствует геймплей: появится автоматический крафт стрел, более подробная статистика инвентаря и улучшенное меню наёмников.