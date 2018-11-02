Большинство депутатов от "Единой России" готовы отказаться от надбавок к пенсии

Госдума 25 октября приняла законопроект, позволяющий парламентариям отказываться от преференций.

Заместитель генерального секретаря "Единой России" Евгений Ревенко заявил, что большинство парламентариев Госдумы от этой партии откажутся от доплат к пенсии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

— В третьем чтении за законопроект проголосовало 403 депутата. Был только один голос против, — сказал Ревенко.

Он отметил, что депутаты Государственной думы от "Единой России" в большинстве своём готовы отказаться от доплат, и в этом "нет никаких сомнений".

Ревенко также привёл поимённый список тех, кто уже заявил публично об отказе от пенсионных преференций. В их числе — спикер ГД Вячеслав Володин, глава фракции Сергей Неверов, депутаты Сергей Боярский, Николай Валуев, Александр Грибов, Михаил Терентьев, Алёна Аршинова, Ирина Роднина, Дмитрий Морозов, Александр Карелин и другие.