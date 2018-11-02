Москалькова рассказала, что лётчик Ярошенко чувствует себя "очень плохо"

По словам омбудсмена, состояние россиянина в американской тюрьме ухудшается из-за нечеловеческих условий.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о состоянии лётчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме. О его самочувствии омбудсмену стало известно от жены и дочери заключённого.

— Они рассказывают, что чувствует он себя очень плохо. Даже не могу описать все нюансы, связанные с состоянием здоровья, потому что это врачебная тайна и личная жизнь человека, — сказала Москалькова журналистам.

По её словам, состояние россиянина плохое и условия, в которых он содержится, не способствуют его улучшению.

— Он содержится в камере, где 100 человек, это, в общем, такое огромное помещение. Их не каждый день выводят на прогулку, потому что часто ломается сигнализация, из-за чего прогулки отменяются с целью недопущения побега. Еда по-прежнему, конечно, очень скудная, — добавила омбудсмен.