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Регион
Опубликовано 2 ноября 2018, 22:24

Москалькова рассказала, что лётчик Ярошенко чувствует себя "очень плохо"

Фото: &copy; РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

По словам омбудсмена, состояние россиянина в американской тюрьме ухудшается из-за нечеловеческих условий.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о состоянии лётчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме. О его самочувствии омбудсмену стало известно от жены и дочери заключённого.

— Они рассказывают, что чувствует он себя очень плохо. Даже не могу описать все нюансы, связанные с состоянием здоровья, потому что это врачебная тайна и личная жизнь человека, — сказала Москалькова журналистам.

По её словам, состояние россиянина плохое и условия, в которых он содержится, не способствуют его улучшению.

— Он содержится в камере, где 100 человек, это, в общем, такое огромное помещение. Их не каждый день выводят на прогулку, потому что часто ломается сигнализация, из-за чего прогулки отменяются с целью недопущения побега. Еда по-прежнему, конечно, очень скудная, — добавила омбудсмен.

Константин Ярошенко осуждён в США семь лет назад к 20 годам тюрьмы. Он обвиняется в сговоре с целью доставить на территорию Соединённых Штатов крупной партии наркотиков.

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Алексей Берковиц
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