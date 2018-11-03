Обновлённая версия Warcraft III выйдет в следующем году

Стратегия будет включать в себя более четырёх часов внутриигрового видео и современную озвучку.

Модернизированная версия популярной компьютерной игры Warcraft III выйдет в 2019 году. Об этом сообщает сайт конференции Blizzcon, на которой она и была представлена.

— Мы воссоздали визуальные элементы оригинальной игры с использованием передовых технологий анимации, создали новые ролики продолжительностью в несколько часов, а также обновили редактор карт и добавили в игру функционал Blizzard Battle.net, открывающий новую страницу в истории сетевых баталий, — говорится в сообщении.

Обновлённая версия стратегии будет включать в себя более четырёх часов внутриигрового видео, современную озвучку, поддерживать разрешение 4К с улучшеной анимацией, а также в ней будет представлен современный способ подбора соперников в многопользовательском режиме.