Обновлённая версия Warcraft III выйдет в следующем году
Фото: © blizzcon.com
Стратегия будет включать в себя более четырёх часов внутриигрового видео и современную озвучку.
Модернизированная версия популярной компьютерной игры Warcraft III выйдет в 2019 году. Об этом сообщает сайт конференции Blizzcon, на которой она и была представлена.
— Мы воссоздали визуальные элементы оригинальной игры с использованием передовых технологий анимации, создали новые ролики продолжительностью в несколько часов, а также обновили редактор карт и добавили в игру функционал Blizzard Battle.net, открывающий новую страницу в истории сетевых баталий, — говорится в сообщении.
Обновлённая версия стратегии будет включать в себя более четырёх часов внутриигрового видео, современную озвучку, поддерживать разрешение 4К с улучшеной анимацией, а также в ней будет представлен современный способ подбора соперников в многопользовательском режиме.
Стандартная версия игры стоит 1299 рублей, а доступна она будет с 2019 года.