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Регион
Опубликовано 3 ноября 2018, 15:59

"Как на электрическом стуле". Слуцкий рассказал о работе в "Витессе"

Фото: &copy; РИА Новости / Алексей Филиппов

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Специалист также отметил, что никак не может объяснить свои регулярные покачивания на скамейке.

Главный тренер голландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий рассказал журналистам о работе в новом для себя чемпионате и команде.

— За несколько дней до матча я начинаю бессознательно экономить энергию, а во время игры она выходит наружу. Я хочу помогать команде, передавать ей энергию. Когда пропускаем или проигрываем, чувствую себя умирающим, как будто я сижу на электрическом стуле, — отметил Слуцкий.

Специалист также заявил, что никак не может объяснить свои регулярные покачивания на тренерской скамейке во время матчей.

Слуцкий отметил, что никогда не спит после матчей из-за того, что сильно переживает за свою работу.

Леонид Слуцкий возглавил "Витесс" летом 2018 года. До этого он работал в английском "Халл Сити", а также руководил московским ЦСКА и сборной России.

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Артур Белкин
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