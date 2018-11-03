"Как на электрическом стуле". Слуцкий рассказал о работе в "Витессе"

Специалист также отметил, что никак не может объяснить свои регулярные покачивания на скамейке.

Главный тренер голландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий рассказал журналистам о работе в новом для себя чемпионате и команде.

— За несколько дней до матча я начинаю бессознательно экономить энергию, а во время игры она выходит наружу. Я хочу помогать команде, передавать ей энергию. Когда пропускаем или проигрываем, чувствую себя умирающим, как будто я сижу на электрическом стуле, — отметил Слуцкий.

Специалист также заявил, что никак не может объяснить свои регулярные покачивания на тренерской скамейке во время матчей.

Слуцкий отметил, что никогда не спит после матчей из-за того, что сильно переживает за свою работу.