Слуцкий может стать тренером "Спортинга"
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Президент команды лично прибыл в Нидерланды для проведения переговоров со специалистом.
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить португальский "Спортинг". Об этом сообщает издание A Bola.
Сообщается, что президент команды уже лично прилетел в Нидерланды для проведения переговоров с российским специалистом. В случае если Слуцкий даст своё согласие, то "Витесс" получит компенсацию в 500 тысяч евро.
Ранее тренер рассказывал о своей работе в команде из Нидерландов.