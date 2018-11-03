Слуцкий может стать тренером "Спортинга"

Президент команды лично прибыл в Нидерланды для проведения переговоров со специалистом.

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить португальский "Спортинг". Об этом сообщает издание A Bola.

Сообщается, что президент команды уже лично прилетел в Нидерланды для проведения переговоров с российским специалистом. В случае если Слуцкий даст своё согласие, то "Витесс" получит компенсацию в 500 тысяч евро.