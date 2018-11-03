В "Витессе" прокомментировали слухи о возможном переходе Слуцкого в "Спортинг"

Генеральный директор футбольного клуба "Витесс" Йост де Вит прокомментировал слухи о возможном переходе главного тренера команды Леонида Слуцкого в португальский "Спортинг". Об этом сообщает Voetbal International.

— Это неправда. У Слуцкого всё прекрасно в "Витессе", его контракт действует ещё полтора года, — заявил де Вит.

Он также подчеркнул, что об интересе со стороны португальского клуба в команде ничего не слышали.