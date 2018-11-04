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Опубликовано 3 ноября 2018, 22:26

"Всё идёт по плану". Алсу исполнила песню Егора Летова на Первом канале

Алсу (слева) и Иван Ургант.&nbsp;Фото: &copy; YouTube/Вечерний Ургант

Алсу (слева) и Иван Ургант. Фото: © YouTube/Вечерний Ургант

Также она спела хиты группы ДДТ "Чёрный пёс Петербург" и Гарика Сукачёва "Моя бабушка курит трубку".

Российская певица Алсу в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале исполнила песню группы Гражданская оборона "Всё идёт по плану".

В рамках рубрики "Мой ласковый и нежный рок" поп-певица должна была исполнить на свой лад различные рок-композиции, среди которых оказалась одна из самых известных песен Егора Летова.

— Я давно так не хотел под твои песни размахивать чёрными анархистскими знамёнами, и вот сейчас вновь захотелось, — сказал Ургант после этого.

Также Алсу на свой манер исполнила песню группы ДДТ "Чёрный пёс Петербург" и Гарика Сукачёва "Моя бабушка курит трубку".

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Евгений Шуваев
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