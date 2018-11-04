Шотландец забрался на скалу, спасаясь от тюленей
В Шотландии в городе Аймут группа из 50 тюленей совершила нападение на возвращавшегося с рыбалки мужчину, передаёт телеканал Sky News.
Спасаясь от агрессивно настроенных животных, шотландец забрался на скалу на высоту 23 метра, где сидел до наступления темноты.
Man fleeing 'aggressive' seals rescued from Scottish cliff face https://t.co/yhw1YfKyGY @Telegraph (Reg/£) pic.twitter.com/H7ZgeoEA5s— ...david jones (@DavidJones_now) 3 ноября 2018 г.
В итоге незадачливого рыбака спасли сотрудники береговой охраны и полиции. Чтобы спустить мужчину, им пришлось использовать специальный канат.