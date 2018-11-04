Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 ноября 2018, 05:57

Шотландец забрался на скалу, спасаясь от тюленей

В Шотландии в городе Аймут группа из 50 тюленей совершила нападение на возвращавшегося с рыбалки мужчину, передаёт телеканал Sky News.

Спасаясь от агрессивно настроенных животных, шотландец забрался на скалу на высоту 23 метра, где сидел до наступления темноты.

В итоге незадачливого рыбака спасли сотрудники береговой охраны и полиции. Чтобы спустить мужчину, им пришлось использовать специальный канат.

BannerImage
София Алабина
  • Новости
  • Шотландия
  • В мире
  • тюлени
  • Путешествия
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar