Лидер Кубы прилетел в КНДР с государственным визитом

Председатель Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в КНДР с государственным визитом. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что его самолёт приземлился в международном аэропорту Пхеньяна. Руководителя Кубы и его супругу встретил глава Северной Кореи Ким Чен Ын с женой. Отмечается, что лидеры и их супруги обменялись рукопожатиями.