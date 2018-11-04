Лидер Кубы прилетел в КНДР с государственным визитом
Глава Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель. Фото © РИА Новости/Сергей Гунеев
Председатель Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в КНДР с государственным визитом. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что его самолёт приземлился в международном аэропорту Пхеньяна. Руководителя Кубы и его супругу встретил глава Северной Кореи Ким Чен Ын с женой. Отмечается, что лидеры и их супруги обменялись рукопожатиями.
Напомним, что дата официальных переговоров между Мигелем Диасом-Канелем и Ким Чен Ыном назначена на 5 ноября.