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Регион
Опубликовано 4 ноября 2018, 05:53

Лидер Кубы прилетел в КНДР с государственным визитом

Глава Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель. Фото &copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Глава Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель. Фото © РИА Новости/Сергей Гунеев

Председатель Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в КНДР с государственным визитом. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что его самолёт приземлился в международном аэропорту Пхеньяна. Руководителя Кубы и его супругу встретил глава Северной Кореи Ким Чен Ын с женой. Отмечается, что лидеры и их супруги обменялись рукопожатиями.

Напомним, что дата официальных переговоров между Мигелем Диасом-Канелем и Ким Чен Ыном назначена на 5 ноября.

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Алина Раппопорт
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