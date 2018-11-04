Четверо шведских военнослужащих пострадали на учениях НАТО
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ДТП произошло в результате столкновения танка и автомобиля, в котором они передвигались.
В Норвегии на учениях стран НАТО Trident Juncture пострадали четверо шведских военнослужащих. Об этом сообщает агентство Belga.
Сообщается, что ДТП произошло в результате столкновения танка и автомобиля, в котором они передвигались. Пострадавшие были доставлены в госпиталь. Двое из них сразу покинули учреждение, ещё двое остаются под присмотром врачей. Их жизни ничего не угрожает.
Учения стран НАТО Trident Juncture проходят в Норвегии. В них участвует около 50 тысяч военных из 30 стран.