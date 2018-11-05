Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 ноября 2018, 01:16

В Швеции при стрельбе в развлекательном центре ранено не менее восьми человек

В шведском городе Мёльнлюкке возле развлекательного заведения произошёл инцидент со стрельбой, в результате чего пострадало как минимум восемь человек.

По данным Associated Press, есть подозрения, что это был конфликт между двумя байкерскими бандами.

Отмечается, что один из раненых находится в критическом состоянии. Полиция сообщила о тринадцати задержанных.

На данный момент обстоятельства происшествия выясняются.

BannerImage
София Алабина
  • Новости
  • Швеция
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar