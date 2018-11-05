В Швеции при стрельбе в развлекательном центре ранено не менее восьми человек
В шведском городе Мёльнлюкке возле развлекательного заведения произошёл инцидент со стрельбой, в результате чего пострадало как минимум восемь человек.
#Ruotsi. #Göteborgin lähellä #Mölnlyckessä ammuskeltiin eilen illalla juhlahuoneistossa paikallisten Helvetin enkeleiden tilaisuudessa. Seitsemän (lähteestä riippuen 6-8) loukkaantunutta on sairaalasssa ja 12 otettu kiinni. #ammuskeluhttps://t.co/1YWNWBja7z pic.twitter.com/V4hZcYWUlk— Hommaforum (@HommaFI) 4 ноября 2018 г.
По данным Associated Press, есть подозрения, что это был конфликт между двумя байкерскими бандами.
Отмечается, что один из раненых находится в критическом состоянии. Полиция сообщила о тринадцати задержанных.
На данный момент обстоятельства происшествия выясняются.