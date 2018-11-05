В Швеции при стрельбе в развлекательном центре ранено не менее восьми человек

В шведском городе Мёльнлюкке возле развлекательного заведения произошёл инцидент со стрельбой, в результате чего пострадало как минимум восемь человек.

По данным Associated Press, есть подозрения, что это был конфликт между двумя байкерскими бандами.

Отмечается, что один из раненых находится в критическом состоянии. Полиция сообщила о тринадцати задержанных.