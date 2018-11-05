Трамп: Эр-Рияд не знает, как правильно обращаться с оружием в Йемене

Президент США Дональд Трамп обвинил Саудовскую Аравию в неумении обращаться с американским оружием в Йемене. Об этом сообщает издание Axios.

Он отметил, что инцидент с обстрелом автобуса, перевозившего детей, является ужасной трагедией.

— Я бы не хотел, чтобы оружием пользовались люди, которые этим оружием пользоваться не умеют, — добавил американский лидер.