Трамп: Эр-Рияд не знает, как правильно обращаться с оружием в Йемене
Президент США Дональд Трамп. Фото: © Flickr/James N. Mattis
Президент США Дональд Трамп обвинил Саудовскую Аравию в неумении обращаться с американским оружием в Йемене. Об этом сообщает издание Axios.
Он отметил, что инцидент с обстрелом автобуса, перевозившего детей, является ужасной трагедией.
— Я бы не хотел, чтобы оружием пользовались люди, которые этим оружием пользоваться не умеют, — добавил американский лидер.
Напомним, в августе военные коалиции из Саудовской Аравии нанесли удар по автобусу, в котором находились дети и подростки. В результате инцидента погиб 51 человек, более 80 получили ранения.