Спор чемпионов. Фетисов назвал глупостью идею не пускать спортсменов в депутаты

Хоккеист добавил, что польза депутата зависит от его активности и гражданской позиции, а не профессии.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал глупостью идею четырёхкратного чемпиона Олимпийских игр по биатлону Александра Тихонова запретить спортсменам становиться депутатами, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Ранее Тихонов высказал мнение, что на новом посту экс-спортсмены не участвовали в принятии ни одного нормального закона, приведя в пример тот факт, что Госдума приняла закон о допинге со "смехотворными штрафами" в 50 тысяч рублей.

По мнению Фетисова, спортсмены, как и другие граждане, по закону имеют право баллотироваться в Госдуму.

— Он избирается, имеет возможность свою позицию отстаивать в Госдуме. Кто ему может запретить, тем более законом? Это глупость какая-то, — сказал Фетисов.

Хоккеист добавил, что польза депутата зависит от его активности и гражданской позиции, а не профессии. При этом Фетисов подчеркнул, что сам соревновался с людьми разных профессий и возрастов, когда избирался. Также он подчеркнул, что к применению допинга это не имеет никакого отношения.

— Это вообще глупая история, — подытожил он.