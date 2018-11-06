Геймер, бросивший самую сексуальную ведущую ради видеоигр, разбил машину
Фото © Twitter/FaZe Censor
До этого стало известно о том, что киберспортсмену не удалось преуспеть в Call of Duty даже после расставания.
Американский блогер, а по совместительству и киберспортсмен Дуглас Мартин, известный под псевдонимом FaZe Censor, разбил собственный автомобиль. По словам геймера, он врезался в грузовик.
Вместе с этим американец заявил о том, что его дом практически сгорел. Череда несчастий начала происходить после того, как Мартин объявил о разрыве отношений с мексиканской фотомоделью Янет Гарсией. Это произошло летом 2018 года — всё ради карьеры в киберспорте.
Однако разрыв отношений не помог Мартину добиться значимых результатов. Его команде удалось занять только 11–12 место на турнире 2018 CWL Pro League Stage 2. Команда заработала 12,5 тысячи долларов на четверых. Сейчас Мартин отказался от профессиональной карьеры киберспортсмена и занимается развитием собственного блога в "Ютубе" — на геймера подписаны 2,6 миллиона человек.