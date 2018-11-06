Геймер, бросивший самую сексуальную ведущую ради видеоигр, разбил машину

До этого стало известно о том, что киберспортсмену не удалось преуспеть в Call of Duty даже после расставания.

Американский блогер, а по совместительству и киберспортсмен Дуглас Мартин, известный под псевдонимом FaZe Censor, разбил собственный автомобиль. По словам геймера, он врезался в грузовик.

Вместе с этим американец заявил о том, что его дом практически сгорел. Череда несчастий начала происходить после того, как Мартин объявил о разрыве отношений с мексиканской фотомоделью Янет Гарсией. Это произошло летом 2018 года — всё ради карьеры в киберспорте.