В Китае запретили играть в мобильные игры больше часа в день
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В первую очередь новая инициатива направлена на то, чтобы дети перестали проводить так много времени за играми.
Компания Tencent (владеет почти всеми игровыми активами в Китае) настроена на радикальные изменения в индустрии развлечений. Об этом сообщает издание The Next Web.
В частности, стало известно, что теперь в Китае будут ограничивать время использования мобильных игр. В первую очередь эта инициатива касается подростков. Разработчики ограничат время использования мобильных игр до одного часа в день.
Такое решение было принято на фоне возросшей популярности мобильной игры Honor of Kings. Чаще всего её поклонниками становятся дети младше 12 лет. Как показывает практика, они настолько увлекаются игрой, что даже отказывают от сна, чтобы больше играть, а также не выполняют домашние задания. Теперь маленьким геймерам запрещено играть с 9 вечера до 8 утра.