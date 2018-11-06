В Китае запретили играть в мобильные игры больше часа в день

В первую очередь новая инициатива направлена на то, чтобы дети перестали проводить так много времени за играми.

Компания Tencent (владеет почти всеми игровыми активами в Китае) настроена на радикальные изменения в индустрии развлечений. Об этом сообщает издание The Next Web.

В частности, стало известно, что теперь в Китае будут ограничивать время использования мобильных игр. В первую очередь эта инициатива касается подростков. Разработчики ограничат время использования мобильных игр до одного часа в день.