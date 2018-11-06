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Опубликовано 6 ноября 2018, 08:30

PlayerUnknown’s Battlegrounds в ближайшее время выйдет на PlayStation 4

Фото &copy; PUBG Corporation

Фото © PUBG Corporation

Одна из самых популярных игр последнего времени в жанре королевской битвы будет доступна владельцам консоли от Sony.

Доказательства того, что игра PlayerUnknown’s Battlegrounds выйдет на PlayStation 4, были замечены в базе данных PlayStation Network. Об этом сообщает издание Game Informer.

В частности, геймерам удалось обнаружить сразу два изображения, связанных с этой игрой. Первым изображением был значок, который появляется в библиотеке пользователя, когда игра доступна, а вторым изображением была заставка, которая отображается во время загрузки PUBG. Согласно предварительной информации, игра выйдет до конца 2018 года.

Напомним, ранее информация о выходе игры на этой консоли появилась на сайте корейского рейтингового агентства. Пока что PUBG доступна на ПК и Xbox One. Также сообщалось, что релиз может состояться на Nintendo Switch.

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Сергей Сурепин
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