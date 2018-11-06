PlayerUnknown’s Battlegrounds в ближайшее время выйдет на PlayStation 4

Одна из самых популярных игр последнего времени в жанре королевской битвы будет доступна владельцам консоли от Sony.

Доказательства того, что игра PlayerUnknown’s Battlegrounds выйдет на PlayStation 4, были замечены в базе данных PlayStation Network. Об этом сообщает издание Game Informer.

В частности, геймерам удалось обнаружить сразу два изображения, связанных с этой игрой. Первым изображением был значок, который появляется в библиотеке пользователя, когда игра доступна, а вторым изображением была заставка, которая отображается во время загрузки PUBG. Согласно предварительной информации, игра выйдет до конца 2018 года.