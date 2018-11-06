Джокер и Харли Квинн появятся в PlayerUnknown’s Battlegrounds
Скриншот видео PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
Популярные персонажи комиксов, которых запомнили по "Отряду самоубийц", будут доступны в игре.
Поклонники PUBG оказались правы. В игре на самом деле появятся два новых облика — Джокера и Харли Квинн. Об этом сообщает Comicbook.
Разработчики уже выпустили соответствующее видео. Ролик получил название Suicide Squad. Ранее эти персонажи появлялись в фильме "Отряд самоубийц". В соответствующем видео разработчики раскрыли подробности будущего обновления.
Напомним, что это не первый раз, когда персонажи популярных фильмов и комиксов появляются в видеоиграх. Ранее в шутере Fortnite появился Танос, главный злодей фильма "Мстители". По всей видимости, разработчики PUBG решили таким образом ответить своим конкурентам, начав сотрудничество с DC.