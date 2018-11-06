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Регион
Опубликовано 6 ноября 2018, 08:40

Джокер и Харли Квинн появятся в PlayerUnknown’s Battlegrounds

Скриншот видео&nbsp;PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

Скриншот видео PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

Популярные персонажи комиксов, которых запомнили по "Отряду самоубийц", будут доступны в игре.

Поклонники PUBG оказались правы. В игре на самом деле появятся два новых облика — Джокера и Харли Квинн. Об этом сообщает Comicbook.

Разработчики уже выпустили соответствующее видео. Ролик получил название Suicide Squad. Ранее эти персонажи появлялись в фильме "Отряд самоубийц". В соответствующем видео разработчики раскрыли подробности будущего обновления.

Напомним, что это не первый раз, когда персонажи популярных фильмов и комиксов появляются в видеоиграх. Ранее в шутере Fortnite появился Танос, главный злодей фильма "Мстители". По всей видимости, разработчики PUBG решили таким образом ответить своим конкурентам, начав сотрудничество с DC.

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Сергей Сурепин
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