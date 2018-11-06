Джокер и Харли Квинн появятся в PlayerUnknown’s Battlegrounds

Популярные персонажи комиксов, которых запомнили по "Отряду самоубийц", будут доступны в игре.

Поклонники PUBG оказались правы. В игре на самом деле появятся два новых облика — Джокера и Харли Квинн. Об этом сообщает Comicbook.

Разработчики уже выпустили соответствующее видео. Ролик получил название Suicide Squad. Ранее эти персонажи появлялись в фильме "Отряд самоубийц". В соответствующем видео разработчики раскрыли подробности будущего обновления.