Брэд Питт впервые за долгое время появился на публике после развода с Джоли

Актёр присутствовал на церемонии вручения премий Hollywood Film Awards, которая прошла 4 ноября.

Гостями мероприятия уже традиционно стали многие звёзды кино. Однако больше всего внимания к себе привлёк Брэд Питт. Об этом сообщает E! News.

Дело в том, что актёр после того, как развёлся с Анджелиной Джоли, почти перестал появляться на публике. В настоящий момент звезда Голливуда избегает светские мероприятия.