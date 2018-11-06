Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 ноября 2018, 09:00

Брэд Питт впервые за долгое время появился на публике после развода с Джоли

Фото &copy; Chris Pizzello/Invision/AP

Фото © Chris Pizzello/Invision/AP

Актёр присутствовал на церемонии вручения премий Hollywood Film Awards, которая прошла 4 ноября.

Гостями мероприятия уже традиционно стали многие звёзды кино. Однако больше всего внимания к себе привлёк Брэд Питт. Об этом сообщает E! News.

Дело в том, что актёр после того, как развёлся с Анджелиной Джоли, почти перестал появляться на публике. В настоящий момент звезда Голливуда избегает светские мероприятия.

Во время церемонии 54-летний Брэд вручил награду Феликсу Ван Грунингену за фильм "Хороший мальчик". В качестве наряда Питт выбрал полностью чёрный образ: он был в чёрной футболке и тёмно-сером костюме. Также актёр удивил публику своим помолодевшим внешним видом.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Брэд Питт
  • США
  • В мире
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar