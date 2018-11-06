Брэд Питт впервые за долгое время появился на публике после развода с Джоли
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Актёр присутствовал на церемонии вручения премий Hollywood Film Awards, которая прошла 4 ноября.
Гостями мероприятия уже традиционно стали многие звёзды кино. Однако больше всего внимания к себе привлёк Брэд Питт. Об этом сообщает E! News.
Дело в том, что актёр после того, как развёлся с Анджелиной Джоли, почти перестал появляться на публике. В настоящий момент звезда Голливуда избегает светские мероприятия.
Во время церемонии 54-летний Брэд вручил награду Феликсу Ван Грунингену за фильм "Хороший мальчик". В качестве наряда Питт выбрал полностью чёрный образ: он был в чёрной футболке и тёмно-сером костюме. Также актёр удивил публику своим помолодевшим внешним видом.