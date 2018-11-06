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Опубликовано 6 ноября 2018, 09:21

Стало известно, сколько потратили на съёмки последнего сезона "Игры престолов"

Кадр сериала "Игра престолов"/ &copy; Кинопоиск

Кадр сериала "Игра престолов"/ © Кинопоиск

Согласно предварительной информации, создатели популярного шоу готовят для зрителей эпичный финал.

Шокировать фанатов сериала шоураннеры решили не только смертями полюбившихся героев, однако и бюджетами заключительного сезона. Об этом сообщает издание Tvline.

В частности, стало известно, что авторы сериала предпринимали самые тщательные меры для того, чтобы бороться с утечкой информации, которая касается заключительного сезона "Игры престолов". Помимо этого, шоураннеры рассказали, что каждый из шести эпизодов будущего сезона обошёлся каналу HBO более чем в 15 миллионов долларов.

Серии предыдущих сезонов стоили 10 миллионов долларов. Съёмки заключительной битвы длились 55 дней — они проходили на открытом пространстве. Ещё несколько недель ушло на съёмки сражения в павильоне. Авторы шоу всё ещё не рассказывают, когда состоится премьера заключительного сезона "Игры престолов".

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Сергей Сурепин
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