Стало известно, сколько потратили на съёмки последнего сезона "Игры престолов"

Согласно предварительной информации, создатели популярного шоу готовят для зрителей эпичный финал.

Шокировать фанатов сериала шоураннеры решили не только смертями полюбившихся героев, однако и бюджетами заключительного сезона. Об этом сообщает издание Tvline.

В частности, стало известно, что авторы сериала предпринимали самые тщательные меры для того, чтобы бороться с утечкой информации, которая касается заключительного сезона "Игры престолов". Помимо этого, шоураннеры рассказали, что каждый из шести эпизодов будущего сезона обошёлся каналу HBO более чем в 15 миллионов долларов.