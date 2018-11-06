Фильм "Богемская рапсодия" возглавил прокат в России

Лента рассказывает о британской музыкальной группе Queen и её солисте Фредди Меркьюри.

Премьера фильма состоялась 1 ноября. Лента стала лидером по кассовым сборам не только в России, но и в странах СНГ.

Фильм собрал за 4 дня проката 245,7 миллиона рублей. Ленту снял американский режиссёр Брайан Сингер. "Богемская рапсодия" рассказывает о солисте британской группы и истории успеха музыкального коллектива. В фильме снялись Рами Малек, Бен Харди, Люси Бойнтон и Гвилим Ли.