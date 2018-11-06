Фильм "Богемская рапсодия" возглавил прокат в России
Кадр фильма "Богемская рапсодия"/ © Кинопоиск
Лента рассказывает о британской музыкальной группе Queen и её солисте Фредди Меркьюри.
Премьера фильма состоялась 1 ноября. Лента стала лидером по кассовым сборам не только в России, но и в странах СНГ.
Фильм собрал за 4 дня проката 245,7 миллиона рублей. Ленту снял американский режиссёр Брайан Сингер. "Богемская рапсодия" рассказывает о солисте британской группы и истории успеха музыкального коллектива. В фильме снялись Рами Малек, Бен Харди, Люси Бойнтон и Гвилим Ли.
Второе место в российском прокате занял мультфильм "Смолфут". Работа собрала 153 миллиона рублей. Третье место занял фильм "Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин" — лента собрала 107,5 миллиона рублей.