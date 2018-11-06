Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 ноября 2018, 09:11

Фильм "Богемская рапсодия" возглавил прокат в России

Кадр фильма "Богемская рапсодия"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Богемская рапсодия"/ © Кинопоиск

Лента рассказывает о британской музыкальной группе Queen и её солисте Фредди Меркьюри.

Премьера фильма состоялась 1 ноября. Лента стала лидером по кассовым сборам не только в России, но и в странах СНГ.

Фильм собрал за 4 дня проката 245,7 миллиона рублей. Ленту снял американский режиссёр Брайан Сингер. "Богемская рапсодия" рассказывает о солисте британской группы и истории успеха музыкального коллектива. В фильме снялись Рами Малек, Бен Харди, Люси Бойнтон и Гвилим Ли.

Второе место в российском прокате занял мультфильм "Смолфут". Работа собрала 153 миллиона рублей. Третье место занял фильм "Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин" — лента собрала 107,5 миллиона рублей.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Россия
  • Кино и сериалы
  • Музыка
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar