Стали известны подробности сюжета финального сезона "Игры престолов"

На этот раз информацией поделился американский журнал Entertainment Weekly, который раскрыл отношения между некоторыми героями.

Заключительный сезон "Игры престолов" начнётся в Винтерфелле. Туда прибудут Дейенерис и её армия. Во многом эта сцена призвана повторить начало пилотной серии, когда в родовое гнездо Старков прибыл король Роберт.

После этого будет взаимодействие между героями. Одни из них до этого ещё не встречались, а других связывают достаточно сложные отношения. Все персонажи готовятся к вторжению армии мёртвых. Другие подробности сюжета пока не раскрываются.