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Опубликовано 6 ноября 2018, 08:23

Стали известны подробности сюжета финального сезона "Игры престолов"

Кадр сериала "Игра престолов"/ &copy; Кинопоиск

Кадр сериала "Игра престолов"/ © Кинопоиск

На этот раз информацией поделился американский журнал Entertainment Weekly, который раскрыл отношения между некоторыми героями.

Заключительный сезон "Игры престолов" начнётся в Винтерфелле. Туда прибудут Дейенерис и её армия. Во многом эта сцена призвана повторить начало пилотной серии, когда в родовое гнездо Старков прибыл король Роберт.

После этого будет взаимодействие между героями. Одни из них до этого ещё не встречались, а других связывают достаточно сложные отношения. Все персонажи готовятся к вторжению армии мёртвых. Другие подробности сюжета пока не раскрываются.

Вместе с этим уже известно, что Сансе Старк не очень нравится, что Джон Сноу решил присягнуть Дейенерис. До этого актриса Софи Тёрнер, сыгравшая этого персонажа, заявила, что по количеству смертей 8-й сезон значительно превосходит все предыдущие сезоны вместе взятые. Релиз ожидается в 2019 году, однако точной даты премьеры пока нет.

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Сергей Сурепин
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