Стали известны подробности сюжета финального сезона "Игры престолов"
Кадр сериала "Игра престолов"/ © Кинопоиск
На этот раз информацией поделился американский журнал Entertainment Weekly, который раскрыл отношения между некоторыми героями.
Заключительный сезон "Игры престолов" начнётся в Винтерфелле. Туда прибудут Дейенерис и её армия. Во многом эта сцена призвана повторить начало пилотной серии, когда в родовое гнездо Старков прибыл король Роберт.
После этого будет взаимодействие между героями. Одни из них до этого ещё не встречались, а других связывают достаточно сложные отношения. Все персонажи готовятся к вторжению армии мёртвых. Другие подробности сюжета пока не раскрываются.
Вместе с этим уже известно, что Сансе Старк не очень нравится, что Джон Сноу решил присягнуть Дейенерис. До этого актриса Софи Тёрнер, сыгравшая этого персонажа, заявила, что по количеству смертей 8-й сезон значительно превосходит все предыдущие сезоны вместе взятые. Релиз ожидается в 2019 году, однако точной даты премьеры пока нет.